В отеле в Каракасе после покушения на Мадуро проводят обыски

МЕХИКО, 6 авг – РИА Новости. Сотрудники Национальной боливарианской службы разведки Венесуэлы проводят в понедельник обыск в отеле Pestana в Каракасе в связи с неудавшимся покушением на президента Николаса Мадуро, сообщает портал Nacional.

Как сообщает портал, целью обысков является задержание некоторых постояльцев отеля, которые якобы могут иметь отношение к покушению. К отелю подъехали четыре машины с сотрудниками разведки, допуск в здание ограничен.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб официально подтвердил, что в субботу на президента Мадуро было совершено покушение.

По его словам, уже установлены исполнители попытки убийства Мадуро и их помощники. Также определен тип взрывчатки, которой были снабжены беспилотные летательные аппараты.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что в субботу к трибуне на проспекте Боливара, где находился во время парада Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов с взрывчаткой. По его словам, ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии выступил с заявлением, в котором отрицает причастность Боготы к инциденту.