В ДНР заявили, что силовики в обстреляли окраины Донецка

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (49)

ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Украинские силовики в понедельник вечером обстреляли окраины города Донецк, один дом сгорел, еще три получили повреждения, заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В результате обстрела посёлка Старомихайловка получили повреждения четыре домостроения. Один дом сгорел по адресу улица Днепропетровская, 48. Более подробные сведения о повреждениях и наличии пострадавших уточняются", — заявил представитель ведомства.