МИД Британии назвал сообщения о просьбах экстрадиции из России спекуляцией

ЛОНДОН, 6 авг — РИА Новости. Сообщения о планах британской прокуратуры потребовать у РФ экстрадиции подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери являются спекуляцией, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании.

Газета Guardian в понедельник со ссылкой на источники в британском правительстве и службе безопасности сообщила, что Лондон намерен запросить у Москвы экстрадицию двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери. По данным газеты, запрос уже сформирован и британские власти готовы его направить российской стороне.

"Это еще один образец спекуляции. Расследование продолжается, и любые официальные заявления должны поступать от полиции", — сообщил представитель Форин-офис.

Как следует из материала Guardian, дело об отравлении в Солсбери объединено с инцидентом в Эймсбери. Имена подозреваемых не называются.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.