Посольство назвало статью о подозреваемых по "делу Скрипалей" вбросом

ЛОНДОН, 6 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Информация газеты Guardian о подготовленном Лондоном запросе об экстрадиции двух подозреваемых в связи с инцидентом в Солсбери выглядит как медийный вброс, заявило посольство России в Великобритании.

"До предоставления нам официальной информации по инциденту в Солсбери рассматриваем данную публикацию как очередной вброс, направленный на заполнение информационной паузы, а также затуманивание ситуации, связанной с невыполнением Лондоном своих международных обязательств в контексте расследования покушения на убийство двух российских граждан в Солсбери", — сказали РИА Новости в посольстве.

В дипмиссии отметили, что такого рода утечек со ссылкой на неназванные источники было уже не менее сотни с момента инцидента в Солсбери.

"Поэтому полагаться на эту информацию не стоит. Мы не испытываем никакого доверия к неподтвержденным медийным вбросам", — заявили в посольстве.

Ранее Guardian сообщила, что Лондон подготовил запрос российской стороне по экстрадиции двух подозреваемых, связанных с отравлением в Солсбери. Кроме того, по информации газеты, дело об отравлении в Солсбери объединено с инцидентом в Эймсбери. Имена подозреваемых не называются.

Отравления в Британии

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.