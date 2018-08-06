РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Трамп восстановил санкции против Ирана

(обновлено: 20:11 06.08.2018)
045110
© AFP 2018 / STRГраффити с изображением флага Ирана в Тегеране. Архивное фотоГраффити с изображением флага Ирана в Тегеране. Архивное фото
© AFP 2018 / STR

ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. США в понедельник официально объявили о поэтапном введении санкций против Ирана, которые были отменены после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2015 году.

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Американский чиновник оценил влияние выхода США из сделки с Ираном
Под новые санкции попадут не только иранские лица и компании, но и любые их иностранные партнеры, а сам масштаб этих ограничительных мер больше, чем был до СВПД. Все это часть кампании "беспрецедентного давления" Трампа, который еще до избрания критиковал СВПД, а в мае объявил о выходе страны из договоренностей. Тем самым был нанесен очередной удар по наследию его предшественника — президента Барака Обамы, который видел в СВПД путь к разрешению многолетнего конфликта в отношениях Вашингтона и Тегерана.

Заявленная Вашингтоном цель санкций – заставить Иран изменить свою внутреннюю и внешнюю политику и согласиться на некое новое "ядерное соглашение", которое должно быть более справедливым с точки зрения США. В специальном заявлении по случаю введения санкций Трамп сказал, что готов обсудить эти вопросы со своим иранским коллегой и теперь решение о переговорах за ним.

Однако в Тегеране ранее уже четко дали понять, что не намерены что-либо обсуждать, пока США не вернутся в СВПД. К тому же призывают Вашингтон остальные участники соглашения Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай, а в ЕС уже заявили, что примут меры для защиты своих компаний, работающих в Иране.

В ожидании заявления Трампа о желании "свести к нулю" экспорт иранской нефть "черное золото" немного поднялось в цене, однако никакой паники на рынках нет, так как планы администрации США были объявлены заранее. Тем не менее, о сворачивании деятельности в Иране уже заявили целый ряд крупных американских и европейских компаний.

Полет нормальный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Полет нормальный

Санкции в два этапа

Первый пакет американских санкций против Ирана будет восстановлен в полночь с 6 на 7 августа, они вступят в полную силу в 00.01 по вашингтонскому времени (07.01 мск), сообщил в понедельник журналистам высокопоставленный сотрудник администрации США.

Панорама Тегерана. Архивное фото
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Нетаньяху призвал Европу ввести санкции против Ирана
"Первый период, когда санкции были приостановлены, закончится сегодня в полночь. В этот момент будут восстановлены соответствующие санкции. В 00.01 завтра, 7 августа, вступят в полную силу санкции на покупку и приобретение американских долларовых банкнот властями Ирана, иранскую торговлю золотом и драгоценными металлами, продажу или передачу в или из Ирана графита и металлов, таких как алюминий и сталь, угля, программного обеспечения для управления индустриальными процессами, определенные сделки с иранским риялом, определенные сделки, связанные с выпуском иранского государственного долга и иранским автомобильным сектором", — сказал он.

Кроме того, вводится запрет на ввоз иранских ковров и пищевой продукции, а также сделки по приобретению коммерческих пассажирских самолетов. Чиновник напомнил, что вторая часть санкций будет восстановлена с 5 ноября по истечении 180-дневного переходного периода, который США дали на то, чтобы другие страны могли подготовиться к выполнению их условий.

"Заключительный набор санкций включает в себя восстановление мер в отношении экспорта иранской нефти, энергетического сектора, финансовых учреждений, совершающих транзакции с Центральным банком Ирана, а также санкции, связанные с операторами иранских портов, секторами морских грузоперевозок и кораблестроения. Кроме того, санкции на предоставление страховок и услуги передачи финансовых сообщений", — сказал чиновник.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Chris O'Meara
Трамп рассказал, когда вступит в силу второй пакет санкций против Ирана
По его мнению, все это позволит США оказать "беспрецедентное финансовое давление" на Тегеран.

"Мы намерены отрезать доступ режима к ресурсам, которые они систематически использовали для финансирования терроризма, распространения оружия, и создания угрозы миру и стабильности в регионе", — заявил представитель администрации.

Кроме того, США рассчитывают, что это не позволит Ирану создать ядерное оружие.

Реакция Ирана

Чиновники администрации США, объясняя введение санкций, вновь заявили, что Вашингтон не добивается "смены режима" в Иране, но указали на то, что в таких переменах, по их словам, заинтересован сам иранский народ. В качестве доказательства они привели массовые выступления населения страны в ответ на тяжелую экономическую ситуацию.

Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент Ирана Роухани пообещал поставить США "на колени"
Власти Ирана в свою очередь заранее подготовились к введению санкций. Так, Центробанк страны со вторника вводит новую валютную политику ("плавающий курс"), в рамках которой курс риала к доллару будет определяться в соответствии со ставками на вторичном рынке иностранной валюты, и откажется от фиксированного курса.

В июле ЦБ ввел вторичный рынок иностранной валюты, чтобы попытаться избежать дефицита в долларах, который может повредить торговле и, вероятно, вырасти в дальнейшем по мере возобновления американских санкций. Вторичный рынок предполагает, что экспортеры ненефтяных товаров будут продавать свою долларовую прибыль импортерам потребительских товаров.

Реакция Европы

Евросоюз выразил "глубокое сожаление" в связи восстановлением США санкций в отношении Ирана, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании ("евротройка"). Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Единству конец: Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа на иранской войне
Кроме того, в понедельник представитель Еврокомиссии Мина Андреева сообщила, что Евросоюз с 7 августа будет блокировать действие санкций США против Ирана для защиты европейских компаний.

"Во вторник утром вступит в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит от воздействия американских экстерриториальных санкций европейские компании, которые ведут бизнес с Ираном", — сказала Андреева журналистам в Брюсселе.

Внесение поправок в "Блокирующий статут" 16 июля одобрили главы МИД стран-членов ЕС. Обновленный нормативно-правовой акт, как ожидается, признает недействительными на территории Европы судебные решения и административные действия США в рамках санкционного режима в отношении Ирана, и, таким образом, наложит для базирующихся в ЕС компаний запрет на разрыв деловых связей с этой страной.

Однозначно поддержал введение санкций против Ирана лишь главный союзник США на Ближнем Востоке – Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал восстановление американских санкций против Ирана и призвал европейские страны последовать примеру США.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране

Реакция рынков

Фондовые индексы США в понедельник росли на сообщениях о восстановлении санкций США против Ирана, в то время как на открытии биржи колебались, свидетельствуют данные торгов.

Мужчина читает ежедневную газету на улице Тегерана после заявления президента США Дональда Трампа о политике США относительно Ирана
© AFP 2018 / STR
Американцы снова загоняют Иран в изоляцию. Чем это опасно
По состоянию на 18.43 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,02%, до 25467,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,29%, до 7834,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,21%, до 2846,18 пункта.

При этом на открытии биржи не демонстрировали четкой динамики и реагировали на разнонаправленные факторы — позитивные отчетности американских компаний и опасения по поводу развития "торговой войны" между США и КНР.

Нефть на мировом рынке в понедельник торговалась в плюсе, в то время как инвесторы готовятся к вступлению в силу санкций США против Ирана, о которых было объявлено в мае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.19 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,9%, до 73,86 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,24%, до 69,36 доллара за баррель.

Демонстранты протестуют против президента Ирана Хасана Рухани. Архивное фото
© AP Photo / Jewel Samad
США снова пытаются взорвать Иран изнутри
Кроме того, поддерживающим фактором для нефти остаются сообщения СМИ о снижении добычи нефти в Саудовской Аравии в июле. В пятницу источники в ОПЕК сообщили агентству Рейтер, что Саудовская Аравия снизился добычу нефти в июле до 10,29 миллиона баррелей, или на 200 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем.

В целом, по заявлению администрации США, с момента выхода Штатов из СВПД о прекращении работы в Иране объявили около 100 иностранных компаний.

По данным агентства Блумберг, о своем уходе из Ирана уже объявили такие гиганты, как Total, Maersk, Peugeot, General Electric и его дочерняя компания Baker Hughes, Honeywell, Boeing, Lukoil, Reliance, Dover, Siemens.

Представители Robert Bosch GmbH, Airbus, Shell, Siemens также рассказали РИА Новости, что их компании будут соблюдать все необходимые требования и ограничения для продолжения работы в Иране в связи с введением санкций со стороны США.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена