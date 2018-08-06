Инцидент в Солсбери: Британия попросит Москву выдать двух подозреваемых

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Лондон потребует у Москвы выдачи двух подозреваемых по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и двух человек в Эймсбери. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на свои источники в правительстве и спецслужбах Великобритании.

Как отмечает издание, запрос будет сделан Королевской уголовной прокуратурой, которая близка к завершению расследования.

"Прокуратуру попросили подготовить запрос и, как мы понимаем, они уже готовы это сделать… Полиция сумела установить личности людей (подозреваемых — ред.), приехавших в Великобританию и вернувшихся обратно", — сообщил изданию правительственный источник.

Имена подозреваемых не называются.

По данным газеты, ситуация вызвала споры в британском правительстве. Часть кабинета потребовала ужесточить позицию по отношению к России, в то время как другая рассматривает возможный запрос об экстрадиции как бессмысленный политический жест.

Уточняется, что следствие объединило дела об отравлении в Солсбери и Эймсбери.

В Королевской уголовной прокуратуре отказались комментировать данные журналистов.

"У нас нет какого-либо комментария по данной статье", — заявили в прокуратуре в ответ на запрос РИА Новости.

Ранее британские СМИ уже заявляли, что следователям удалось установить личности подозреваемых в отравлении Скрипалей. Якобы для этого были использованы записи камер видеонаблюдения и данные о тех, кто прибыл в страну примерно в тот период.

Заместителю главы МВД Великобритании Бену Уоллесу пришлось опровергать данные журналистов.

"Я считаю, что эта история относится к разряду "малоосведомленной дикой спекуляции", — написал Уоллес в Twitter.

Отравления в Британии

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери. Лондон вновь обвинил Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.