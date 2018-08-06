Генконсульство России в США узнало о местонахождении трех задержанных

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Двое задержанных в США россиян находятся в Лос-Анджелесе, один — в Нью-Йорке, местонахождение еще одного выясняется, сообщило Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке.

"Один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого выясняем. Держим ситуацию на особом контроле", — говорится в сообщении консульства в Twitter.

"В период с 1 по 3 августа 2018 года нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества", — указывается в заявлении.

По данным дипломатов, один россиянин был задержан в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, двое, как выяснилось из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвёртого гражданина России в настоящий момент неизвестно.

15 июля в США была задержана россиянка Мария Бутина за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента. Позднее Федеральный окружной суд Вашингтона постановил арестовать её.