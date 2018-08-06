Нетаньяху призвал Европу ввести санкции против Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал восстановление американских санкций против Ирана и призвал европейские страны последовать примеру США.

Первая часть санкций, обусловленных выходом Соединенных Штатов из ядерной сделки, будет восстановлена в полночь с 6 на 7 августа (07.00 мск) и сразу вступит в полную силу. Второй пакет, включающий санкции, направленные на иранский энергетический сектор и сделки с нефтью, будет реализован 5 ноября.

"Я приветствую важное решение президента США Дональда Трампа и американской администрации ввести санкции в отношении Ирана. Это значимый момент для Израиля, Соединенных Штатов, региона и всего мира. Он символизирует решимость остановить региональную агрессию Ирана и не допустить реализации его планов получить ядерное оружие", — сказал Нетаньяху в записанном на видео заявлении.

"Я призываю европейские страны, которые говорят о сдерживании Ирана, присоединиться к этой инициативе. Прошло время разговоров, настало время действий. Так поступают США, так нужно вести себя Европе", — подчеркнул он.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других государств, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.