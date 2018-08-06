В США задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. ФБР задержало четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества, сообщило генеральное консульство в Нью-Йорке.

В сообщении диппредставительства в Twitter говорится, что россиян задержали в период с 1 по 3 августа.

В дипмиссии отметили, что одного из них арестовали в Бостоне и этапировали в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение еще одного выясняется. Российские дипломаты заявили, что держат ситуацию на особом контроле.

Генконсульство уже послало запрос в ФБР с просьбой предоставить доступ к задержанным. Как рассказал пресс-секретарь российского представительства Алексей Топольский, время ответа на запрос регламентировано соглашением между странами, это три дня. При этом срок, в который доступ должен быть предоставлен, остается на усмотрение американской стороны.