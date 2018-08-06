В Италии 12 мигрантов погибли в ДТП

РИМ, 6 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Двенадцать человек погибли, еще трое были тяжело ранены в ходе автомобильной аварии, которая произошла в понедельник близ города Апричена в южноитальянской провинции Фоджа, сообщили журналистам представители местной пожарной службы.

Как стало известно СМИ, все погибшие являются выходцами из северной Африки, которые в качестве сезонных рабочих трудились на полях местных сельскохозяйственных предприятий.

По данным дорожной инспекции, ДТП произошло во второй половине дня на участке государственной автодороги SS16, соединяющей города Фоджа и Термоли неподалеку от Апричены. Автофургон, в котором находились иностранные сельхозрабочие, на большой скорости налетел на двигавшийся ему навстречу грузовик. В результате фронтального столкновения автофургон перевернулся, а находившиеся в нем люди погибли.

На место происшествия спешно прибыли пожарные, врачи скорой помощи и карабинеры, которые в настоящее время устанавливают все обстоятельства ДТП.

В минувшую субботу также в провинции Фоджа в ходе ДТП близ селения Кастеллуччо-деи-Саури погибли четыре и были тяжело ранены еще четверо молодых мигрантов, труд которых широко используется на сельскохозяйственных работах на юге Италии.