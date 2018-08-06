Трамп рассказал, когда вступит в силу второй пакет санкций против Ирана

ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Второй пакет американских санкций против Ирана вступит в силу 5 ноября, говорится в распространенном в понедельник заявлении президента США Дональда Трампа.

"Все остальные санкции Соединенных Штатов в связи с ядерной программой Ирана заново вступят в силу 5 ноября 2018 года. К ним относятся санкции, направленные на иранский энергетический сектор, включая сделки с нефтью, а также сделки зарубежных финансовых организаций с Центральным банком Ирана", — говорится в документе.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других государств, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Первая часть санкций США будет восстановлена в полночь с 6 на 7 августа (07.00 мск) и сразу вступит в полную силу.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.