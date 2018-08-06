МИД вручил послу Греции ноту о зеркальной высылке дипломатов

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сегодня греческого посла в Москве Андреаса Фриганаса вызвали в российский МИД, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Фриганасу вручили ноту с информацией о зеркальных мерах Москвы в ответ на "недружественные действия Афин в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан".

В июле Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и выдворила двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам запретили въезд в страну. При этом чиновник в греческом правительстве рассказал РИА Новости, что высылка дипломатов была "конкретным инцидентом" и не связана с отношениями двух стран.

Российско-греческие отношения

В июле министр иностранных дел Греции Никос Котзиас высоко оценил профессиональные качества своего российского коллеги Сергея Лаврова.

"Сергей Лавров, которого я считаю одним из лучших дипломатов, действующих на международной арене, и с которым у нас дружеские отношения, попросил меня пригласить его", — отметил он.

Котзиас добавил, что целью поездки российского министра должна стать подготовка визита премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву, и подчеркнул, что Афины будут приветствовать его визит "в любом случае".

Дипломатический скандал

Российский МИД пообещал зеркально ответить на высылку дипломатов. В ведомстве подчеркнули, что подобная реакция на такие действия — сложившаяся практика.

В свою очередь, посол России в Греции Андрей Маслов отверг обвинения Афин в том, что российские дипломаты якобы занимались противоправными действиями.

"Причины в таких случаях никогда не называются. Якобы какая-то деятельность четырех российских граждан, которая будто бы наносила ущерб национальной безопасности Греции. Но это, конечно, полная чушь. Мы категорически отвергаем эти обвинения", — сказал дипломат телеканалу RT, добавив, что российские дипломаты были выдворены из Греции "бездоказательно".