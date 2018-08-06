Украинская полиция обнаружила в грузовом поезде 40 гранат

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Украинские правоохранители обнаружили 40 гранат в грузовом вагоне поезда в Бильмакском районе Запорожской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления полиции.

"Работники Бильмакского отделения полиции совместно с работниками станции "Камыш-Заря" в грузовом вагоне поезда, который перевозит глину фарфоровую, обнаружили боеприпасы", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, полицейские изъяли 27 корпусов гранат "Ф-1", 44 запала УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный), 13 корпусов гранат "РГД-5", 1080 патронов калибра 5,45 мм, две дымовые шашки "РГД-2Б". Все изъятое направлено на исследование в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Возбуждены уголовные дела.

На место вызвали сотрудников взрывотехнического управления полиции в Запорожской области.