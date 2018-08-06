В ОБСЕ призвали Киев продлить действие закона о Донбассе, заявили в Раде

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призвал Киев продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, поскольку это может способствовать привлечению сил ООН для разрешения конфликта, сообщила в понедельник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Верховная рада в октябре 2017 года продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил мнение, что Киеву следует продлить действие закона об особом статусе Донбасса.
По данным Геращенко, Сайдик направил письмо руководству Верховной рады, в котором отметил, что "пролонгация закона могла бы способствовать привлечению сил ООН для разрешения конфликта".
"Осенью парламент ждет тяжелая дискуссия по пролонгации закона. Наши настоящие друзья и адвокаты из США, ЕС, из Вашингтона, Парижа, Берлина, Вены уже сейчас призывают украинских парламентариев проявить мудрость, государственную позицию и дать им важный козырь для продолжения санкций. Я также буду апеллировать к коллегам депутатам проявить мудрость и помочь нашим дипломатам усилить их переговорные позиции", — пишет вице-спикер Верховной рады.