В ОБСЕ призвали Киев продлить действие закона о Донбассе, заявили в Раде

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призвал Киев продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, поскольку это может способствовать привлечению сил ООН для разрешения конфликта, сообщила в понедельник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Верховная рада в октябре 2017 года продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил мнение, что Киеву следует продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

По данным Геращенко, Сайдик направил письмо руководству Верховной рады, в котором отметил, что "пролонгация закона могла бы способствовать привлечению сил ООН для разрешения конфликта".

"Пролонгация закона значительно усилила переговорные позиции наших дипломатов и власти и помогла продолжению санкций против РФ в январе и июле 2018", — говорится в сообщении Геращенко в Facebook . Она считает, что если Киев не пролонгирует закон, то в ДНР и ЛНР могут провести выборы. При этом в ЕС получат основания для отмены санкций, а Киев обвинят в срыве политического блока минских соглашений.

"Осенью парламент ждет тяжелая дискуссия по пролонгации закона. Наши настоящие друзья и адвокаты из США, ЕС, из Вашингтона, Парижа, Берлина, Вены уже сейчас призывают украинских парламентариев проявить мудрость, государственную позицию и дать им важный козырь для продолжения санкций. Я также буду апеллировать к коллегам депутатам проявить мудрость и помочь нашим дипломатам усилить их переговорные позиции", — пишет вице-спикер Верховной рады.