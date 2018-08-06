В Германии пенсионеры сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Германии двое пожилых людей сбежали из дома престарелых на один из наиболее крупных в Европе рок-фестивалей Wacken Open Air. Об этом сообщает немецкое радио NDR.

Сотрудники правоохранительных органов заметили их около трех часов ночи. Как заявили в полиции, они выглядели потерянными, но "фестиваль им определенно понравился".

Музыкальное шоу, на котором среди прочих выступали такие известные группы, как Judas Priest, Red Hot Chili Peppers и In Flames, настолько впечатлило пенсионеров, что они не хотели возвращаться в дом престарелых.

Полицейские были вынуждены сопровождать машину такси, которая доставила их домой.