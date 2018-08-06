"Потерявшегося" Порошенко нашли в киевском ресторане

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинский политолог Ярослав Макитра опубликовал фотографию "потерявшегося" президента Украины Петра Порошенко за ужином в киевском ресторане.

Ранее Strana.ua обратила внимание на недельное отсутствие Порошенко на рабочем месте. По информации издания, президент мог отдыхать в своих владениях в Испании, на яхте в Средиземном море, у берегов Сардинии или в условиях секретности на Украине.

"Ужинаем с друзьями и вот такие незапланированные гости по соседству. Петр Порошенко с семьей. Возможно, это не совсем правильно, но я все же сделал снимок. Место все-таки публичное: киевский ресторан Manu", — написал на своей странице в фейсбуке Макитра, которого Unian называет политическим аналитиком.

В ресторане подтвердили информацию о визите Порошенко порталу Strana.ua.

В начале года украинские СМИ узнали, что Порошенко провел отпуск на Мальдивах под именем Mr. Petro Incognito, потратив не менее 500 тысяч долларов. Президент заявил, что все расходы оплатил из собственного кармана.

Позже журналист Михаил Ткач, обнародовавший данные об отдыхе на островах, сообщил о поступающих в свой адрес угрозах.

После скандала в администрации украинского лидера заявили о намерении Порошенко демонстративно провести отпуск на Украине.