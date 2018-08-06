В Киеве продлили арест подозреваемому в организации покушения на Бабченко

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева продлил срок ареста подозреваемому в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко предпринимателю Борису Герману до 23 сентября, сообщила в понедельник пресс-служба суда.
Ранее СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.
Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.