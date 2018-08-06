В Киеве продлили арест подозреваемому в организации покушения на Бабченко

Директор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, на судебном заседании. Архивное фото

Директор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, на судебном заседании. Архивное фото

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева продлил срок ареста подозреваемому в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко предпринимателю Борису Герману до 23 сентября, сообщила в понедельник пресс-служба суда.

"Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 23.09.2018", — цитирует агентство УНН сообщение пресс-службы.

Ранее СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Она отметила также, что действия Бабченко в истории с инсценировкой убийства поставили крест на работе мирового журналистского сообщества по получению особых гарантий безопасности, необходимых, в том числе, при работе в горячих точках.

Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.