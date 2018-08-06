Момент взрыва бензовоза в Болонье попал на видео

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Очевидец снял момент взрыва на автостраде в Болонье.

ЧП произошло на эстакаде неподалеку от аэропорта, взорвался попавший в ДТП бензовоз. Пламя распространилось на машины, которые находились в расположенных по бокам от дороги дилерских центрах. Они также начали взрываться, а мост частично обрушился.

По последним данным, погиб один человек, 55 пострадали.

Движение на автомагистрали в северо-западном пригороде Болоньи заблокировано в обе стороны. На месте работают медики и пожарные.

В результате взрыва аэропорт не пострадал, все службы работают по расписанию.