Израиль атаковал палестинцев, запустивших горящие воздушные шары

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг — РИА Новости. Израильские военные атаковали в секторе Газа группу палестинцев, которые запускали через границу воздушные шары с горючими веществами, сообщила армейская пресс-служба.

Удары по поджигателям продолжаются третий день, несмотря на сообщения о подготовке соглашения о прекращении палестинских атак в обмен на ослабление блокады анклава.

"Недавно группа террористов была замечена при запуске зажигательных шаров из северной части сектора Газа на территорию Израиля. В ответ летательный аппарат Армии обороны Израиля открыл огонь в их направлении", — говорится в сообщении.

Информации о результатах удара, уже четвертого за последние три дня, пока не поступало. Накануне, по данным палестинских медиков, при аналогичных обстоятельствах пострадали четверо жителей сектора Газа.

Запуск палестинцами горящих воздушных шаров или змеев, которые, перелетая через границу, выжигают гектары сельскохозяйственных угодий и лесопосадок, израильтяне трактуют как террористическую кампанию и применяют в ответ военную силу, экономические санкции и угрозы провести в секторе Газа масштабную операцию.

По данным СМИ, в конце прошлой недели израильский военно-политический кабинет и правящее в секторе Газа движение ХАМАС рассматривали проект долгосрочной мирной сделки, которую готовят Египет и ООН. В публикациях говорилось, что на первом своем этапе она включает полное прекращение палестинских атак в обмен на возобновление работы КПП "Керем-Шалом" — единственного перехода на границе Газы, который предназначен для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов.

Официально обе стороны эти сообщения не комментируют.