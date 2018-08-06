Израиль атаковал палестинцев, запустивших горящие воздушные шары

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг — РИА Новости. Израильские военные атаковали в секторе Газа группу палестинцев, которые запускали через границу воздушные шары с горючими веществами, сообщила армейская пресс-служба.
Удары по поджигателям продолжаются третий день, несмотря на сообщения о подготовке соглашения о прекращении палестинских атак в обмен на ослабление блокады анклава.
"Недавно группа террористов была замечена при запуске зажигательных шаров из северной части сектора Газа на территорию Израиля. В ответ летательный аппарат Армии обороны Израиля открыл огонь в их направлении", — говорится в сообщении.
Информации о результатах удара, уже четвертого за последние три дня, пока не поступало. Накануне, по данным палестинских медиков, при аналогичных обстоятельствах пострадали четверо жителей сектора Газа.
Запуск палестинцами горящих воздушных шаров или змеев, которые, перелетая через границу, выжигают гектары сельскохозяйственных угодий и лесопосадок, израильтяне трактуют как террористическую кампанию и применяют в ответ военную силу, экономические санкции и угрозы провести в секторе Газа масштабную операцию.
Официально обе стороны эти сообщения не комментируют.