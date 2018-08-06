В Индии ликвидировали не менее 15 боевиков, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг — РИА Новости. По меньшей мере 15 боевиков-маоистов были ликвидированы в понедельник во время столкновений со спецподразделениями полиции Индии в центральном штате Чхаттисгарх, передает телеканал NDTV.

"По состоянию на текущий момент обнаружены тела 15 боевиков, также были изъяты большие запасы принадлежавших им оружия и боеприпасов", — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что полиция опознала среди убитых одного из видных полевых командиров боевиков. Тела остальных пока не опознаны.

Боевики-маоисты, которых в Индии называют наксалитами, активно действуют в ряде штатов страны: Бихаре, Чхаттисгархе, Джаркханде, Ориссе и других. Боевики ведут партизанскую войну, укрываясь в джунглях и регулярно совершая вылазки в населенные пункты для нападений на представителей властей. C 1960-х годов радикалы воюют против центрального правительства Индии, декларируя своей целью "освобождение крестьян от гнета капитализма".