Эстония выслала россиянина, превысившего скорость на трассе Таллин-Нарва

ТАЛЛИН, 6 авг — РИА Новости. Гражданин России, арестованный на 10 суток за превышение скорости на трассе Таллин-Нарва, по решению суда выслан из Эстонии, сообщила в понедельник пресс-служба Идаской префектуры полиции страны.

По данным полиции, патруль остановил автомобиль нарушителя 26 июля на трассе Таллин-Нарва. Автомобиль двигался со скоростью 161 км/ч на участке, где максимальная разрешенная скорость составляет 90 км/ч.

"Полиция задержала водителя, которым оказался гражданин России 1987 года рождения. На следующее утро он предстал перед судом, который приговорил его к 10-дневному аресту. Кроме того, у нарушителя была аннулирована виза, он получил предписание покинуть Эстонию и запрет на въезд в страну в течение одного года. Отбыв наказание, мужчина выехал в Россию", — говорится в сообщении.