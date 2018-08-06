В ДНР предложили продлить срок полномочий главы республики и депутатов

ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Члены общественного движения "Донецкая республика" выступили в инициативой о продлении до пяти лет срока действия полномочий действующих главы и депутатов парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в пресс-службе организации.
"Мы выступаем с инициативой о продлении срока действия полномочий главы и депутатов Народного совета для того, чтобы дать им время реализовать намеченные цели… В случае поддержки нашей инициативы у населения республики будет возможность на следующих выборах дать объективную оценку работы действующей власти", — говорится в сообщении.
Представители движения "Донецкая республика" объяснили свое предложение о продлении срока полномочий депутатов и главы ДНР существующей мировой практикой. "В целом мировая практика идет по пути определения именно пятилетнего срока правления главы государства и полномочий парламентов", — сообщили в организации.
Ранее парламент ДНР увеличил до пяти лет срок полномочий главы республики и депутатов, изменения начнут действовать после следующих выборов.