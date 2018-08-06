В ЛНР призвали ОБСЕ обратить внимание на силовиков на участке отвода сил

ЛУГАНСК, 6 авг — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) призывает наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОСЕ обратить внимание на украинских силовиков, которые занимают позиции на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил журналистам в понедельник официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялось. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался. Ранее в ЛНР и ДНР заявили, что украинские силовики оборудуют позиции на участках разведения в районе Золотого и Петровского.

"Обращаюсь к представителям ОБСЕ и прошу обратить внимание на проблему участка разведения сил и средств со стороны ВСУ в районе населенного пункта Золотое", — заявил на брифинге Марочко.

Он уточнил, что на этом участке разведения сил и средств украинские военные "медленно, но уверенно" занимают свои позиции.

Золотое — город в Луганской области, по которому проходит линия соприкосновения. Часть районов города, в том числе Золотое-3 и Золотое-4 контролируется украинскими силовиками, район Золотое-5 — под контролем ЛНР.