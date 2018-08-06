Британские власти надеются на заключение успешной сделки по Brexit

ЛОНДОН, 6 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Великобритании не теряет надежды на то, что Лондону и Брюсселю удастся заключить успешную сделку по Brexit, заявил в понедельник журналистам официальный представитель канцелярии премьера Британии.

"Мы продолжаем считать, что сделка является наиболее вероятным результатом (переговоров. – Прим. ред.), так как достижение хорошего соглашения не только в интересах Великобритании, но и в интересах ЕС и 27 его членов", — отметил он.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения.