В ЦАР рассказали, куда направлялись российские репортеры

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, впоследствии убитые в Центральноафриканской республике, направлялись на прииск Ndassima, который является собственностью канадской фирмы Axmin Inc и никакого отношения к России не имеет, заявил журналистам министр общественной безопасности Центральноафриканской Республики Генри Ванзет Лингусара.

Ранее Центр управления расследованиями, отправивший журналистов в командировку, сообщал о том, что одно из мест, которое репортеры должны были посетить в рамках своего расследования, это золотой прииск Ndassima, который, по их данным, якобы принадлежит российской компании.

"Идея изучить эту территорию появилась из-за того, что, по данным издания Africa Intelligence, в середине июля республика договорилась заниматься разработкой этого месторождения совместно с Россией. Эта информация изначально звучала неправдоподобной, поскольку прииски находятся в опасной местности, не находящейся под контролем центральных властей ЦАР. Но местные журналисты, узнав об этом, провели собственное расследование и выяснили, что рудник Ndassima является частью проекта Passendro Gold, оператором которого выступает центральноафриканская компания Aurafrique. Она является дочерним предприятием канадской Axmin Inc., зарегистрированной в Ванкувере", — сообщил министр.

Он добавил, что лицензия на геологоразведку была выдана компании еще в июле 2010 года и пролонгирована до марта 2019 года, но, по информации министерства, работы на данный момент не ведутся.

"Фактически там ничего не работает. Не известно, что предполагалось там снимать. И все это открытая информация", — добавил министр.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК России возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД России назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД России были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют, и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской Республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.