В ЦАР рассказали, куда направлялись российские репортеры

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, впоследствии убитые в Центральноафриканской республике, направлялись на прииск Ndassima, который является собственностью канадской фирмы Axmin Inc и никакого отношения к России не имеет, заявил журналистам министр общественной безопасности Центральноафриканской Республики Генри Ванзет Лингусара.
"Идея изучить эту территорию появилась из-за того, что, по данным издания Africa Intelligence, в середине июля республика договорилась заниматься разработкой этого месторождения совместно с Россией. Эта информация изначально звучала неправдоподобной, поскольку прииски находятся в опасной местности, не находящейся под контролем центральных властей ЦАР. Но местные журналисты, узнав об этом, провели собственное расследование и выяснили, что рудник Ndassima является частью проекта Passendro Gold, оператором которого выступает центральноафриканская компания Aurafrique. Она является дочерним предприятием канадской Axmin Inc., зарегистрированной в Ванкувере", — сообщил министр.
Он добавил, что лицензия на геологоразведку была выдана компании еще в июле 2010 года и пролонгирована до марта 2019 года, но, по информации министерства, работы на данный момент не ведутся.
В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК России возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД России назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.
Ранее на сайте консульского департамента МИД России были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют, и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской Республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.