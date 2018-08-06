Спикер парламента Косово прокомментировал идею по разделу и статусу края

БЕЛГРАД, 6 авг – РИА Новости. Председатель парламента самопровозглашенной республики Косово Кадри Весели заявил в понедельник, что Приштина не примет никаких компромиссов о разделе территории края с Белградом или в вопросе признания полной независимости и членства в ООН.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич перед тем заявил журналистам в Белграде, что наступил удачный момент для "достижения компромиссного решения". Он аргументировал это заинтересованностью в решении вопроса руководства США, Евросоюза и позицией России. Сербский президент Александр Вучич в минувшую субботу также подчеркнул, что сербские власти готовы к "компромиссному решению" по вопросу Косово и со своей стороны соблюдают все достигнутые в диалоге с косовскими албанцами при посредничестве ЕС в Брюсселе договоренности.

Тема возможности обмена между Белградом и Приштиной компактно населенных косовскими сербами муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток, Звечан и Северная Косовска-Митровица на севере от реки Ибар на населенные албанцами муниципалитеты Прешево, Буяновац и Медведжа на крайнем юге Сербии периодически всплывает в обществе и СМИ. Косовский президент Хашим Тачи в августе допустил возможность "корректировки границ" в случае обоюдного признания Белграда и Приштины лишь за счет территории на юге Сербии.

"Решения независимого и суверенного Косово ясны. Ни при каких обстоятельствах раздел Косово не будет темой переговоров. Косово будет участвовать в диалоге таким образом, что финальный этап переговоров приведет к юридически обязывающему соглашению, которое принесет признание Косово и место в ООН. Это наша общая повестка с США и ЕС", — цитирует Радио и телевидение Косово спикера парламента.

"Не будет никакого раздела Косово. Не будем обсуждать этот вопрос", — еще раз подчеркнул Весели.

Председатель парламента самопровозглашенной республики, косовский президент Хашим Тачи, его влиятельный дядя Азем Сулья, премьер Рамуш Харадинай, депутат и брат премьера Даут Харадинай, вице-премьер и глава парламентской партии "Инициатива за Косово" Фатмир Лимай, как и многие другие члены победившей на парламентских выборах в Косово в июне 2017 года коалиции, являются ветеранами Освободительной армии Косово и считаются в Сербии военными преступниками.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.