Суд сократил срок содержания Вышинского под стражей

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Апелляционный суд Херсонской области сократил срок содержания под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на пять дней — до 8 сентября, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.

По его словам, суд отменил предыдущее решение, поскольку его приняли с нарушением – срок содержания под стражей составил 64 дня, хотя не может превышать шестидесяти.

"То есть суд фактически подтвердил, что были процессуальные нарушения при вынесении следственным судьей определения о продлении срока содержания. Отменил данное постановление. Но тут же удовлетворил ходатайство (следствия), поскольку посчитал, что есть все доводы содержать его под стражей. На 60 дней – до 8 сентября", — сказал Доманский.

Он отметил, что "фактически сторона защиты выиграла пять дней". При этом апелляцию защиты об изменении меры пресечения для Вышинского суд отклонил.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя РИА Новости Украина задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.