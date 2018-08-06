МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Правительство Великобритании в этом году собирается увеличить оборонный бюджет на 800 миллионов фунтов (более миллиарда долларов), передает издание Times.
По данным издания, минобороны в ближайшие 10 лет ждет дефицит бюджета в размере 2 миллиардов фунтов в год (2,5 миллиарда долларов), учитывая планы закупки боевых самолетов, спутников, кораблей и подводных лодок. Комитет обороны палаты общин Великобритании заявил, что оборонный бюджет должен увеличиться с примерно 2% ВВП до 3%, то есть до 20 миллиардов фунтов в год (почти 26 миллиардов долларов), в связи с чем Уильямсон запросил повышение годового бюджета на 4 миллиарда фунтов.
Один из министров заявил Times, что около 50 депутатов будут готовы выразить протест правительству этой осенью, если на военные расходы не выделят дополнительные суммы, учитывая растущую обеспокоенность по поводу "пробелов" в оборонных возможностях страны. По информации источника в правительстве, сейчас идет рассмотрение планов по смягчению финансовых затруднений минобороны страны.