В IFJ прокомментировали отказ Киева помогать расследовать убийство Стенина

БРЮССЕЛЬ, 6 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Президент Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) Филипп Лерут, комментируя ситуацию с отказом Киева предоставлять следствию РФ информацию о военных, которые могут быть причастны к гибели фотокорра МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина в Донбассе в 2014 году, заявил, что конвенция Генассамблеи ООН обяжет власти стран-членов организации отчитываться о ходе расследования убийств журналистов.

"IFJ проводит кампанию за Конвенцию о безопасности журналистов, которая должна быть принята на следующем общем собрании ООН: этот документ обяжет государства сообщать о своих усилиях по раскрытию убийств журналистов", — сказал Лерут.

По его словам, "IFJ, к сожалению, не в состоянии следить за всеми расследованиями убийств журналистов в мире, где 9 из 10 убийств журналистов остаются безнаказанными, но полагается на отслеживание их хода со стороны своих членов – национальных журналистских союзов".

Как сообщила во вторник РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Киев не дает российскому следствию информацию о военнослужащих, которые могут быть причастны к гибели Стенина.

По словам Петренко, "на все направленные Следственным комитетом запросы о правовой помощи в компетентные органы Украины с просьбой предоставить информацию о военнослужащих, которые могут быть причастны к этому преступлению, были получены лишь формальные ответы". Результаты украинского расследования по фактам убийств журналистов российской стороне также не известны, сказала Петренко.

Она сообщила, что Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела по факту убийства Стенина. В августе 2014 года Андрей Стенин находился в служебной командировке на Украине. Вечером 6 августа колонна из автомобилей, в одном из которых находился фотокор, была обстреляна военнослужащими 79 аэромобильной бригады вооруженных сил Украины. Огонь велся из танка и БМП. Более десяти автомобилей колонны с гражданскими лицами было уничтожено и лишь несколько человек смогли спастись.

Петренко напомнила, что впоследствии следователи смогли найти и допросить некоторых из этих лиц в качестве свидетелей. Подтвержден и тот факт, что украинские военнослужащие осмотрели транспортные средства на предмет ценных вещей, а затем сожгли с целью сокрытия своего преступления.

Свидетели преступления, автомобиль которых был обстрелян немного позднее и остановился рядом с горящим автомобилем, внутри которого находились Стенин и его коллеги, однозначно подтвердили в своих показаниях, что огонь по гражданским автомобилям велся военнослужащими с нашивкой на форме в виде украинского флага, рассказала Петренко. Также ими были идентифицированы и танки национальной гвардии Украины, которые были в этом же районе.

Принадлежность останков в одном из сожженных автомобилей Андрею Стенину Следственный комитет установил в ходе проведения по ним молекулярно-генетических экспертиз. Останки были переданы в распоряжение российского следствия представителями ополчения. Также были установлены личности погибших мужчин, находившихся в автомобиле вместе с российским фотокорреспондентом.