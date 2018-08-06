В IFJ прокомментировали отказ Киева помогать расследовать убийство Стенина

БРЮССЕЛЬ, 6 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Президент Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) Филипп Лерут, комментируя ситуацию с отказом Киева предоставлять следствию РФ информацию о военных, которые могут быть причастны к гибели фотокорра МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина в Донбассе в 2014 году, заявил, что конвенция Генассамблеи ООН обяжет власти стран-членов организации отчитываться о ходе расследования убийств журналистов.
По его словам, "IFJ, к сожалению, не в состоянии следить за всеми расследованиями убийств журналистов в мире, где 9 из 10 убийств журналистов остаются безнаказанными, но полагается на отслеживание их хода со стороны своих членов – национальных журналистских союзов".
Как сообщила во вторник РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Киев не дает российскому следствию информацию о военнослужащих, которые могут быть причастны к гибели Стенина.
Она сообщила, что Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела по факту убийства Стенина. В августе 2014 года Андрей Стенин находился в служебной командировке на Украине. Вечером 6 августа колонна из автомобилей, в одном из которых находился фотокор, была обстреляна военнослужащими 79 аэромобильной бригады вооруженных сил Украины. Огонь велся из танка и БМП. Более десяти автомобилей колонны с гражданскими лицами было уничтожено и лишь несколько человек смогли спастись.
Петренко напомнила, что впоследствии следователи смогли найти и допросить некоторых из этих лиц в качестве свидетелей. Подтвержден и тот факт, что украинские военнослужащие осмотрели транспортные средства на предмет ценных вещей, а затем сожгли с целью сокрытия своего преступления.
Принадлежность останков в одном из сожженных автомобилей Андрею Стенину Следственный комитет установил в ходе проведения по ним молекулярно-генетических экспертиз. Останки были переданы в распоряжение российского следствия представителями ополчения. Также были установлены личности погибших мужчин, находившихся в автомобиле вместе с российским фотокорреспондентом.