Украинские силовики 37 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Украинские силовики 37 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За период с 30 июля по 5 августа украинские силовики 37 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики были выпущены 21 мина калибром 120 миллиметров и 66 мин калибром 82 миллиметра. Повреждения получили 10 домов", — заявил представитель ведомства.