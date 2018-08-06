Высочайший пик Швеции потерял свой титул из-за жары

СТОКГОЛЬМ, 6 авг — РИА Новости, Людмила Божко. Южный пик горы Кебнекайсе, считавшийся самой высокой точкой в Швеции, уменьшился на 50 сантиметров, и самой высокой в стране стала северная вершина горы. Об этом шведскому телевидению SVT сообщил профессор Стокгольмского университета Пер Хольмлунд.

Южная вершина Кебнекайсе – ледниковая, считается самой высокой в Швеции (измерения ведутся с 1880 года). За последние 20 лет ледник в среднем в год таял на один метр. В конце июля исследователи Стокгольмского университета сообщили, что 2 июля высота южного пика составила 2 101 метров на уровнем моря, 31 июля – 2 097 метров: южная вершина за прошедший необычно жаркий в Швеции июль растаяла на четыре метра. Исследователи назвали такое таяние рекордным.

По данным на конец июля южный пик был лишь на 20 сантиметров выше северного. В прошлом году разница в высоте вершин была два метра. Последние измерения сделали в прошедшее воскресенье.

"Тот факт, что самый высокий пик в Швеции тает, имеет сильную символическую ценность. То, что один пик выше другого, быть может, не имеет большого значения для окружающей среды, но это означает, что ледники тают и, конечно же, это имеет большое значение", — сказал телевидению Хольмлунд.

Ученый не исключил, что южный пик может вновь "подрасти", если зимой будет очень много снега. Однако следующим летом он все же рискует остаться ниже северного, пояснил профессор. Южная вершина очень популярна среди туристов, считается легкой для восхождения и природа там красивее, чем на северном пике.