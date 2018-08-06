Число отравившихся шаурмой в Киеве возросло до 93

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Число отравившихся после употребления шаурмы в Киеве увеличилось с 70 до 93, сообщила в понедельник пресс-служба Госпотребслужбы Украины.

Ранее полиция Киева сообщила, что проводит расследование по факту массового отравления людей шаурмой, тогда в больницы попали 16 человек, позже число отравившихся возросло до 70. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

"По состоянию на 6 августа количество заболеваний острой кишечной инфекцией, связанных с употреблением шаурмы, составляет 93 случая", — говорится в сообщении на сайте Госпотребслужбы.

По данным ведомства, во все торговые точки некачественные продукты для шаурмы поставлял один субъект хозяйствования. Его деятельность приостановлена.

В связи с массовым отравлением и для предупреждения случаев заболевания острой кишечной инфекцией в Киеве проверяют все торговые точки с уличной едой.