В Македонии началась кампания по бойкоту референдума о переименовании

БЕЛГРАД, 6 авг – РИА Новости. Три десятка партий и движений Македонии начали кампанию по бойкоту референдума о переименовании страны, назначенного на 30 сентября, передает агентство Makfax.
Депутаты собрания (парламента) Македонии утвердили большинством в 68 (из всего 120) голосов правящей коалиции дату консультативного референдума о переименовании бывшей югославской республики — он назначен на 30 сентября. Премьер Македонии Зоран Заев призвал македонцев выйти на всеобщее голосование и пообещал уважать выбор граждан на референдуме о переименовании страны. В ответ двадцать восемь политических движений и общественных организаций, включая крупнейшую оппозиционную партию ВМРО-ДПМНЕ, подписали в Скопье меморандум о сотрудничестве и формировании штаба кампании по бойкоту референдума.
"Мы собрались, чтобы не допустить, чтобы нас стерли с мировой карты наций. Мы этого не позволим. Эта битва больше предательской авантюры нынешних властей – бойкотом мы остановим переименование страны", — цитирует агентство организатора кампании по бойкоту Янко Бачева.
Лидер оппозиционной партии "Единая Македония" Бачев вызвал резонанс в регионе в середине июня, когда влез с флагом России и традиционным македонским знаменем на бронированный полицейский джип в ходе акции протеста перед парламентом в Скопье.
Президент Македонии Георге Иванов назвал подписанный договор между Скопье и Афинами о переименовании республики Македония "правовым самоубийством" в своем обращении к согражданам в национальный праздник — День республики в четверг.