В Македонии началась кампания по бойкоту референдума о переименовании

БЕЛГРАД, 6 авг – РИА Новости. Три десятка партий и движений Македонии начали кампанию по бойкоту референдума о переименовании страны, назначенного на 30 сентября, передает агентство Makfax.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров в июне подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Продолжавшийся свыше 25 лет спор о названии между Грецией и Македонией мешал приему последней в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Депутаты собрания (парламента) Македонии утвердили большинством в 68 (из всего 120) голосов правящей коалиции дату консультативного референдума о переименовании бывшей югославской республики — он назначен на 30 сентября. Премьер Македонии Зоран Заев призвал македонцев выйти на всеобщее голосование и пообещал уважать выбор граждан на референдуме о переименовании страны. В ответ двадцать восемь политических движений и общественных организаций, включая крупнейшую оппозиционную партию ВМРО-ДПМНЕ, подписали в Скопье меморандум о сотрудничестве и формировании штаба кампании по бойкоту референдума.

"Мы собрались, чтобы не допустить, чтобы нас стерли с мировой карты наций. Мы этого не позволим. Эта битва больше предательской авантюры нынешних властей – бойкотом мы остановим переименование страны", — цитирует агентство организатора кампании по бойкоту Янко Бачева.

Лидер оппозиционной партии "Единая Македония" Бачев вызвал резонанс в регионе в середине июня, когда влез с флагом России и традиционным македонским знаменем на бронированный полицейский джип в ходе акции протеста перед парламентом в Скопье.

Президент Македонии Георге Иванов назвал подписанный договор между Скопье и Афинами о переименовании республики Македония "правовым самоубийством" в своем обращении к согражданам в национальный праздник — День республики в четверг.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита организации в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в НАТО. Столтенберг уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, мы сможем официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса. В Москве стремление Македонии в НАТО считают ее суверенным делом. Об этом, в частности, в конце июня заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он добавлял, что Россия дорожит добрыми отношениями со Скопье и заинтересована в их развитии.