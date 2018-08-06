В Латвии осудили мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России

РИГА, 6 авг — РИА Новости. Суд в Латвии приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу России гражданина республики Юрийса Стилве к трем годам заключения условно, сообщила в понедельник пресс-служба суда.

"В отношении него также установлен пробационный контроль сроком на три года и шесть месяцев. Кроме того, суд засчитал девять месяцев, которые обвиняемый провел в заключении, находясь под следствием", — говорится в сообщении.

Стилве признал свою вину и сожалеет о содеянном.

Полиция безопасности Латвии ранее заявила о задержании 19 декабря 2017 года гражданина республики по подозрению в шпионаже в пользу России. Были проведены обыски, задержанного подозревали в сборе информации о военных объектах Национальных вооруженных сил и ситуации в латвийско-российской приграничной зоне, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.