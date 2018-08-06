Премьер Украины пообещал увеличить среднюю зарплату в 2018 году

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Одним из ключевых индикаторов экономического роста Украины является повышение средней зарплаты, которая по итогам года может увеличиться на четверть, до 10 тысяч гривен (370 долларов), сообщил премьер Владимир Гройсман.

"Главный приоритет — средняя зарплата. И этот показатель мы хотим довести до 10 тысяч гривен. Это реальная история. Сейчас зарплаты уже более 8 тысяч гривен (296 долларов – ред.)", — приводит в понедельник слова Гройсмана пресс-служба кабмина на своем сайте.

Он отметил, что достижению такой цели способствует вся экономическая политика правительства — в том числе в контексте дерегуляции и борьбы с теневыми схемами.

"У нас цель одна — Украина должна быть сильной", — подчеркнул глава правительства.