Эксперт рассказал, когда Китай наладит производство гиперзвукового оружия

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Успешные испытания летательного аппарата "Синкун-2" — лишь начало практической отработки китайским оборонно-промышленным комплексом гиперзвуковых технологий, получить серийные образцы такого оружия Пекин сможет через 10-15 лет, заявил РИА Новости в понедельник член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

Ранее Китайская академия аэрокосмической динамики сообщила об успешных испытаниях гиперзвукового волноплана "Синкун-2" ("Звездное небо"). Согласно сообщению, аппарат, который разрабатывали в течение трёх лет, находился в воздухе десять минут, за это время он совершил ряд маневров на высоте 30 километров и приземлился в заданном районе.

"Пока Китай только отрабатывает элементы гиперзвуковых технологий. Если провести аналогию с российскими разработками, то путь от создания концепции оружия и начала его серийного производства занимает где-то 20-25 лет. Учитывая, что китайский военно-промышленный комплекс уже вышел на испытания своего аппарата, то речь идёт о 10-15 лет, в эти сроки КНР сможет получить такое оружие", — сказал Мураховский.

При этом эксперт напомнил, что в России уже началось серийное производство гиперзвуковых боевых блоков "Авангард", опытно-боевое дежурство ведут истребители МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Мураховский предположил, что "Синкун-2" является бездвигательным летательным аппаратом-глайдером, который запускается ракетной системой, и за счёт набранной энергии способен маневрировать на гиперзвуковых скоростях порядка 10 чисел Маха (10 скоростей звука).

Говоря о разработке, которая могла послужить прототипом для китайского волноплана, собеседник агентства привёл в пример российский проект гиперзвукового глайдера Ю-71.

"Трудно сказать, какой конкретно проект лёг в основу "Синкун-2" — в 1990-е годы КНР получил доступ ко многим наработкам в сфере гиперзвука из стран бывшего Советского Союза. Возможно, он является адаптацией российского проекта Ю-71, который в то время неоднократно представлялся на авиасалоне МАКС", — отметил он.

Минобороны РФ 19 июля впервые опубликовало видео запуска новейшей гиперзвуковой ракеты "Авангард". Ролик был выложен на странице ведомства в Facebook. По словам командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковника Сергея Каракаева, гиперзвуковые ракеты "Авангард" начнут поступать на вооружение к 2020 году.

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов ранее сообщал, что ВКС с 2017 года провели более 350 полетов авиационной эскадрильи, оснащенной комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами.