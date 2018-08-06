КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал жителям страны потреблять меньше газа, чтобы не пришлось покупать его у России.

"Я хочу, чтобы Украина стала энергонезависимой, чтобы нам не пришлось больше покупать газ в России или где-то в другом месте. Чтобы этого достичь, надо потреблять столько газа, сколько мы добываем и развивать энергоэффективность", — написал премьер в Facebook

Ранее Гройсман на заседании правительства заявил, что необходимо полностью отказаться от импорта газа и не допустить, чтобы Киев "преклонял голову и колено" перед Москвой. Он заверил, что Украина сможет выйти из-под влияния мировой конъюнктуры цен на газ и начать полномасштабную добычу своего топлива, а впоследствии и снизить цену на него внутри страны.

Киев прекратил покупать газ у Москвы в ноябре 2015 года. В 2016–2017 годах страна не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

По данным "Нафтогаза", в 2017 году в стране добыли 20,5 миллиарда кубометров газа (в 2016 году – 20,1 миллиарда кубов). При этом в 2017 году Украина использовала 31,9 миллиарда кубов топлива.