Американский сенатор заявил о необходимости диалога с Россией

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Парламентарии США и РФ договорились проработать возможность организации встречи на уровне комитетов по международным делам в третьей стране, заявил в понедельник сенатор США от республиканской партии Рэнд Пол.

"Я рад объявить, что мы пригласили членов комитета по международным делам посетить нас в Вашингтоне, и также мы попытаемся организовать встречу в третьей стране, в нейтральной стране", — заявил Пол журналистам по итогам встречи с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Он отметил, что на встрече обе стороны "согласились с тем, что нужно развивать диалог, чтобы решать все проблемы, но главная проблема сейчас — это как раз отсутствие диалога".

"Поэтому, несмотря на разногласия, нам нужно разговаривать", — добавил сенатор.

Российские парламентарии встречаются в понедельник в Москве с делегацией сенаторов США, в которую помимо Пола вошли также член Сената законодательного собрания штата Техас Питер Геттлер и президент Института Катона Дон Хаффайнс.

Это уже вторая встреча подобного уровня в Москве за последний месяц с небольшим: группа американских конгрессменов и сенаторов уже побывала в России в конце июня — начале июля.