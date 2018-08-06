МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сенатор США Рэнд Пол заявил, что пригласил членов комитета Совета Федерации РФ по международным делам посетить Вашингтон для встречи с американскими коллегами.

"Мы договорились и мы пригласили членов комитета (Совета Федерации — ред.) по международным делам России приехать в США, чтобы встретиться с нами в США, в Вашингтоне. Мы также согласились (обсудить — ред.), возможно ли организовать также встречу в нейтральной стране со всеми нашими комитетами", — заявил Пол по итогам встречи с главой комитета Константином Косачевым в Москве.