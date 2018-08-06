Эксперт прокомментировал запуск гиперзвукового аппарата в Китае

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко прокомментировал запуск Китаем гиперзвукового летательного аппарата "Синкун-2" ("Звездное небо"), заявив, что КНР, скорее всего, проводит испытания прототипа собственного маневрирующего гиперзвукового боевого блока, способного нести ядерный боезаряд, в РФ такие разработки уже реализованы в новейшем ракетном комплексе "Авангард".

Китайская академия аэрокосмической аэродинамики ранее сообщила об успешном испытании китайского гиперзвукового летательного аппарата "Синкун-2" ("Звездное небо"). Аппарат находился в воздухе в течение 10 минут. За это время он совершил ряд маневров на высоте 30 километров и приземлился в заданном районе.

"Насколько можно судить, происходят испытания китайского прототипа маневрирующего гиперзвукового боевого блока, способного нести ядерный боезаряд. Таким образом Китай пытается повторить на собственной технологической основе уже реализованные в России разработки ракетного комплекса "Авангард". КНР планирует с опорой на национальные технологии создать подобную систему стратегического оружия для того, чтобы обеспечить ее неуязвимость при доставке ядерных боеприпасов на территорию США в случае теоретически возможного начала военного конфликта", — сказал РИА Новости Коротченко.

По его словам, Китай последовательно работает над совершенствованием своих возможностей в области гиперзвуковых технологий для того, чтобы дать ответ на развертывание США глобальной системы противоракетной обороны, включая ее азиатский сегмент.

"Это делается для того, чтобы не дать девальвировать потенциал китайских стратегических ядерных сил. Концентрация научных школ КНР в области гиперзвука направлена на отработку практических результатов", — заключил эксперт.

Минобороны РФ 19 июля впервые опубликовало видео запуска новейшей гиперзвуковой ракеты "Авангард". Ролик был выложен на странице ведомства в Facebook.