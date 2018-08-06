Причиной взрыва автомобиля в Каире стало ДТП

КАИР, 6 авг — РИА Новости. Причиной взрыва легкового автомобиля в Каире стало ДТП, об этом журналистам заявил официальный представитель минздрава Египта Халед Мугахед.

Ранее местные СМИ сообщили о взрыве автомобиля на одной из каирских улиц.

По словам представителя минздрава, взрыв произошел вследствие воспламенения после столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом. Девять человек пострадали.

Оба транспортных средства сгорели дотла.