В Латвии задержали защитника русских школ

РИГА, 6 авг – РИА Новости. Полиция безопасности Латвии задержала активиста Штаба защиты русских школ Илью Козырева, сообщил РИА Новости политический активист Владимир Линдерман.
Информацию о задержании Козырева РИА Новости подтвердили и в партии Русский союз Латвии, которая выдвинула его кандидатом в депутаты на предстоящих в октябре выборах в Сейм. В Полиции безопасности задержание активиста пока не комментируют.
Линдерман был отпущен через две недели, а Гапоненко находится под стражей уже более 100 дней.
Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.
В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.