В Латвии задержали защитника русских школ

РИГА, 6 авг – РИА Новости. Полиция безопасности Латвии задержала активиста Штаба защиты русских школ Илью Козырева, сообщил РИА Новости политический активист Владимир Линдерман.

"Полицией безопасности задержан активист Штаба защиты русских школ Илья Козырев. У него дома прошел обыск. Давать показания он отказался. Сейчас его этапируют или уже доставили в изолятор временного содержания в Чиекуркалнсе. Там Илью могут держать 48 часов, после чего, надо полагать, Полиция безопасности будет добиваться в суде его ареста", — сказал Линдерман.

Информацию о задержании Козырева РИА Новости подтвердили и в партии Русский союз Латвии, которая выдвинула его кандидатом в депутаты на предстоящих в октябре выборах в Сейм. В Полиции безопасности задержание активиста пока не комментируют.

Полиция безопасности Латвии завела уголовное дело после прошедшего в конце марта Вселатвийского родительского собрания. Его участники выступили против перевода школьного образования на латышский язык. По данным правоохранителей, дело заведено по признакам "преступления против государства", а также других уголовных деяний. Два участника мероприятия, Александр Гапоненко и Владимир Линдерман, были задержаны.

Линдерман был отпущен через две недели, а Гапоненко находится под стражей уже более 100 дней.

Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.