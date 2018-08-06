Ryanair отменила более 100 рейсов из-за забастовки пилотов

БРЮССЕЛЬ, 6 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Ryanair объявила, что из-за забастовки, которую проведут 10 августа пилоты ирландской авиакомпании, она отменяет в этот день более ста рейсов из и в Бельгию.
Бельгийская ассоциация пилотов BeCA призвала летчиков, работающих на Ryanair, поддержать решение коллег из других стран провести 10 августа забастовку в ситуации с актами запугивания летного персонала со стороны администрации ирландской авиакомпании.
До 4 тысяч бортпроводников Ryanair в Испании, Португалии, Бельгии и Италии приняли 25-26 июля участие в забастовке под лозунгом отказа авиакомпании от применения ирландского законодательства и адаптации условий труда к требованиям национального трудового кодекса каждой из стран. В результате стачки были отменены около 600 авиарейсов Ryanair.
Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат компании насчитывает около 11,5 тысячи человек.