Ryanair отменила более 100 рейсов из-за забастовки пилотов

БРЮССЕЛЬ, 6 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Ryanair объявила, что из-за забастовки, которую проведут 10 августа пилоты ирландской авиакомпании, она отменяет в этот день более ста рейсов из и в Бельгию.

"В связи с тем, что профсоюз пилотов в Бельгии призвал к забастовке 10 августа, мы, к сожалению, вынуждены отменить более 104 рейсов из и в Бельгию", — говорится в сообщении перевозчика, распространенном в Брюсселе. Ryanair при этом обязуется вернуть пассажирам деньги за авиабилеты или обменять их на места на рейсах в другие дни.

Бельгийская ассоциация пилотов BeCA призвала летчиков, работающих на Ryanair, поддержать решение коллег из других стран провести 10 августа забастовку в ситуации с актами запугивания летного персонала со стороны администрации ирландской авиакомпании.

До 4 тысяч бортпроводников Ryanair в Испании, Португалии, Бельгии и Италии приняли 25-26 июля участие в забастовке под лозунгом отказа авиакомпании от применения ирландского законодательства и адаптации условий труда к требованиям национального трудового кодекса каждой из стран. В результате стачки были отменены около 600 авиарейсов Ryanair.

Как говорится в заявлении BeCA, распространенном в Брюсселе, "с тех пор Ryanair проводит кампанию запугивания некоторых членов экипажа, которые участвовали в этих действиях. Такая практика неприемлема и противоречит праву на забастовку, которое гарантируется всеми международными конвенциями".

Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат компании насчитывает около 11,5 тысячи человек.