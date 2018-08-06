Евросоюз готов восстанавливать "освобожденный" Донбасс, заявил Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Белграде, Сербия. 3 июля 2018

Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Белграде, Сербия. 3 июля 2018

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Евросоюз готов присоединиться к восстановлению "освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей", заявил украинский президент Петр Порошенко.

"На саммите ЕС-Украина мы договорились запустить мою инициативу о патронаже заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий для осуществления целевых проектов по оказанию помощи в области восстановления инфраструктуры, экономического развития и обеспечения нормальной жизни", — написал он в Facebook.

В декабре прошлого года Евросоюз и Украина подписали соглашение о выделении пятидесяти миллионов евро на нужды подконтрольных Киеву районов Донбасса.

Также в конце июня совет ЕС одобрил выделение Киеву пакета новой макрофинансовой помощи на сумму до миллиарда евро при выполнении страной определенных условий.