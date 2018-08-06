Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (40)

ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам в понедельник представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В воскресенье в представительстве ДНР СЦКК заявляли о семи нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило восемь раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики при обстрелах использовали гранатометы различного типа, бронетехнику и стрелковое оружие.