Сибирские сейсмологи зафиксировали серию землетрясений в Индонезии

БАРНАУЛ, 6 авг — РИА Новости. Два мощных повторных толчка зафиксировано на острове Ломбок в Индонезии, где в воскресенье произошло землетрясение, сообщает в понедельник Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По последним данным, в результате землетрясения на острове Ломбок погибли более 90 человек, ещё свыше 200 пострадали. Несколько тысяч жителей эвакуированы в безопасные места, повреждено несколько тысяч домов.

По данным оперативным данным ведомства, эпицентр зафиксированного в 15.49 мск в воскресенье землетрясения имел координаты — 08.51 градуса южной широты и 116.30 градуса восточной долготы.

"Эпицентр находился в 19 километрах восточнее города Матарам. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное". В понедельник в 03.28 мск на северном побережье острова Ломбок в 43 километрах северо-восточнее города Матарам произошло землетрясение магнитудой 5,5, по интенсивности оно оценивается как "очень сильное", — говорится в сообщении.