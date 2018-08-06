Киев отвечает отписками на запросы об убийцах Стенина, заявили в СК

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Киев не дает российскому следствию информацию о военнослужащих, которые могут быть причастны к гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина в Донбассе 6 августа 2014 года, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она сообщила, что Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела по факту убийства Стенина. "Следственный комитет продолжит собирать доказательственную базу, а также устанавливать лиц, которые могут располагать значимой информацией об обстоятельствах преступления против российского журналиста и мирных граждан", — сообщила Петренко.
В августе 2014 года Андрей Стенин находился в служебной командировке на Украине. Вечером 6 августа колонна из автомобилей, в одном из которых находился фотокор, была обстреляна военнослужащими 79 аэромобильной бригады вооруженных сил Украины. Огонь велся из танка и БМП. Более десяти автомобилей колонны с гражданскими лицами было уничтожено и лишь несколько человек смогли спастись.
Свидетели преступления, автомобиль которых был обстрелян немного позднее и остановился рядом с горящим автомобилем, внутри которого находились Стенин и его коллеги, однозначно подтвердили в своих показаниях, что огонь по гражданским автомобилям велся военнослужащими с нашивкой на форме в виде украинского флага, рассказала Петренко. Также ими были идентифицированы и танки национальной гвардии Украины, которые были в этом же районе.
Принадлежность останков в одном из сожженных автомобилей Андрею Стенину Следственный комитет установил в ходе проведения по ним молекулярно-генетических экспертиз. Останки были переданы в распоряжение российского следствия представителями ополчения. Также были установлены личности погибших мужчин, находившихся в автомобиле вместе с российским фотокорреспондентом.