При землетрясении в Индонезии погибли почти сто человек

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Число жертв землетрясения на острове Ломбок в Индонезии увеличилось до 91 человека. Об этом сообщил представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

По его словам, более 200 человек получили серьезные травмы.

Как отмечает агентство, число погибших еще может увеличиться, так как пока спасателям не удалось добраться в труднодоступные районы.

Землетрясение на Ломбоке



Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в воскресенье днем. Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к северо-востоку от города Матарам. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Позднее произошли по меньшей мере девять афтершоков с максимальной магнитудой 4,9.

Несколько тысяч человек эвакуировали в безопасные места.

По данным очевидцев, землетрясение было сильным, толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали. В Ростуризме сообщили, что пока нет данных, пострадали ли при землетрясении россияне.