Во Франции признали правоту Солженицына о духовном истощении Запада

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Французский писатель и политик Филипп де Вилье, который лично знал Александра Солженицына, в интервью газете Le Figaro признал правоту российского писателя о духовном истощении Запада.

Вспоминая выступление Солженицына на открытии памятника Вандейскому восстанию во Франции, когда он предупредил о грозящем Западу духовном истощении, де Вилье отмечает, что, если раньше западные страны были оплотом свободы, то теперь они стали заложниками воли США и общества потребления.

По его словам, раньше НАТО олицетворяло собой свободный мир, а теперь все кардинально изменилось. "Отныне Россия освободилась от всякой революционной идеологии. Она представляет собой свободный мир. И по многим аспектам Запад замолчал и сник до порабощённого мира. Мы стали колонией политкорректности по-американски", — сказал де Вилье.

Он также добавляет, что Солженицын жил во времена папы Римского Иоанна-Павла II, который говорил о народах, об истоках христианства, о семьях. Сейчас же правит папа Франциск, при котором мигранты в Европе, по мнению де Вилье, знаменуют собой второе пришествие Христа.

Кроме того, французский политик выразил симпатии российскому президенту Владимиру Путину, отметив его старания по восстановлению гражданской, культурной и духовной жизни страны, что также принесло ему и признательность народа России. Помимо этого, благодаря Путину Россия теперь находится в сердце международной системы вместе с Китаем и Индией и противостоит однополярному блоку, в котором голос Запада затихает под давлением США, добавил де Вилье.

Также он рассказал, что считает европейские санкции в адрес России глупостью, поскольку они отрывают Европу от России, а будущее Европы не должно решаться в США. "Россия должна быть ценным связующим звеном между Китаем и Европой", — заключает французский политик.