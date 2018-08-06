Госдеп вызвал временного поверенного в делах России‍

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Временный поверенный в делах России в США Дмитрий Жирнов вызван в Госдепартамент, сообщила в своем Twitter официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.

По ее словам, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал Жирнова из-за якобы "агрессивной" политики Москвы в отношении Вашингтона.

Она уточнила, что от Жирнова ждут комментария "на попытки Кремля использовать социальные сети для пропаганды насилия и раскола в США", добавив, что Соединенные Штаты "не потерпят этого агрессивного вмешательства".

Реакция посольства

Посольство России, комментируя информацию о вызове Жирнова в госдеп, выразило сожаление, отметив, что США скатываются к "мегафонной дипломатии".

В дипмиссии выразили недоумение, о каком ответе за "вмешательство" может идти речь, "если сам предмет обвинений не существует в принципе", напомнив, что за два года Россия неоднократно развенчивала абсолютную несостоятельность подобных инсинуаций.

В посольстве заявили, что госдеп фактически подыгрывает тем силам в истеблишменте США, которые раскручивают в собственных интересах тему "вмешательства России" в американские политические процессы.

Обвинения во "вмешательстве"

Дипломаты призвали американских коллег сосредоточить усилия на профессиональной и взаимоуважительной работе по стабилизации и нормализации отношений между США и Россией.

США ранее потребовали от России прекратить "вмешательство" во внутренние дела страны. Это произошло после того, как Facebook сообщил о "зафиксированных попытках" оказания политического влияния на общественность в преддверии выборов.

Представитель МИД Мария Захарова считает, что такие заявления "откровенно подыгрывают" политическим силам внутри Соединенных Штатов, которые ставят под сомнение легитимность избрания президента Дональда Трампа.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых "связей" Трампа с Россией, опровергаемых в Белом доме и Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером. Несмотря на то что оно длится уже больше года, доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было представлено.

Россия неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в различных странах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о якобы происходившем российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.